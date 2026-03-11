MotorOcasion Vigo 2026 abrirá sus puertas con 1.200 vehículos en rotación constante

Tras la última edición del Salón del Automóvil de Vigo, llega el turno para MotorOcasión, que volverá a llenar de vehículos el IFEVI desde mañana jueves. Se trata del salón del vehículo usado y de ocasión, que, en los últimos años, se ha convertido en cita de referencia del sector.

Tal y como explicaron desde la organización, las grandes protagonistas serán las marcas chinas, que siguen ganando protagonismo en el mercado europeo. Los visitantes podrán encontrar diferentes modelos de estos fabricantes con condiciones especiales y descuentos exclusivos disponibles únicamente durante los días del evento.

El salón cuenta, además, con la participación de las principales marcas del sector, todas ellas representadas a través de sus concesionarios oficiales. MotorOcasión Vigo "cuenta con el respaldo directo de las propias marcas y de sus redes oficiales, lo que garantiza vehículos revisados, con historial conocido y con todas las garantías de marca".

El recinto reunirá cerca de 1.200 vehículos durante todo el fin de semana, en rotación constante. A medida que se realicen ventas, los coches se sustituirán por otros, de modo que la oferta se mantendrá dinámica durante toda la celebración del evento.

La cita será del 12 al 15 de marzo. Los horarios serán, el jueves y el viernes, de 16:00 horas a 21:00 horas; y el sábado y el domingo, de 11:00 horas a 20:00 horas. Las entradas tendrán un coste de cuatro euros y ya están a la venta en www.eventosmotor.com. En taquilla se podrán adquirir durante la celebración del evento. Los niños y niñas accederán gratis.