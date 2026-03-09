El Salón del Automóvil de Vigo cierra generando un volumen de negocio de 17 millones de euros

Después de "cinco intensas jornadas", el Salón del Automóvil de Vigo ha clausurado su 35 edición en el Instituto Ferial de Vigo generando un volumen de negocio estimado en unos 17 millones de euros.

"Miles de visitantes", según la organización, pasaron estos últimos días por el Ifevi convirtiendo a Vigo en uno de los principales puntos del noroeste peninsular para conocer las principales novedades del sector.

Más de medio centenar de marcas -un total de 55- se distribuyeron en una superficie de 20.000 metros cuadrados. Las firmas presentaron sus modelos más recientes, junto a numerosas ofertas y promociones especiales para los asistentes.

Así, a lo largo de estos días, el público pudo descubrir las últimas primicias del mercado, con una presencia destacada de vehículos eléctricos e híbridos, además de nuevos lanzamientos y modelos emblemáticos de cada marca.

Se estima que el volumen de negocio generado por el evento, en el que el Tesla Cyberytruck se convirtió en una de las principales atracciones del salón, ronda los 17 millones de euros. Pero además, el fin de semana también estuvo marcado por una vistosa concentración de vehículos Porsche, que reunió a cerca de 30 modelos de la conocida marca alemana en el recinto ferial.

Además de la exposición comercial, el salón contó con diferentes espacios pensados para los aficionados al motor. Entre ellos destacó el estand de la Escudería Rías Baixas, que exhibió varios vehículos de competición y organizó una conferencia para repasar la historia de la prueba.

MotorOcasión, a punto de comenzar

La semana que viene, del 12 al 15 de marzo, el recinto acogerá la XXVI edición del Salón del Vehículo Usado y de Ocasión, MotorOcasión Vigo 2026, una cita ya consolidada en la que los principales concesionarios de la comarca pondrán a la venta su mejor selección de usados y de ocasión, cerca de 1.000 concentrados en un mismo espacio con una amplia oferta y condiciones especiales

El horario será, el jueves y el viernes, de 16:00 horas a 21:00 horas, y el sábado y el domingo, de 11:00 horas a 20:00 horas. Las entradas tendrán un coste de cuatro euros por persona y ya están a la venta en www.eventosmotor.com, aunque se podrán adquirir en taquilla durante la celebración del evento.