CarOutlet cierra su feria 2025 en Vigo con 600 ventas

CarOutlet, la feria del vehículo seminuevo o de kilómetro cero de Vigo, cerró las puertas de su XIII edición con alrededor de 600 ventas. Durante este pasado fin de semana, más de 12.000 visitantes se acercaron hasta el Instituto Ferial de Vigo para conocer el stock del evento.

Según la organización, el ambiente fue constante y el ritmo de operaciones superó las previsiones iniciales, dejando una valoración "muy favorable" entre los concesionarios presentes. En este sentido, la cifra de ventas podría seguir creciendo en las próximas semanas, pues muchos de los interesados iniciaron unos trámites en la feria que se formalizarán en breve.

Por otro lado, en base a las mismas fuentes, se constata que pese a los datos "poco favorables" de octubre, el mercado de ocasión sigue despertando un interés firme con la feria como uno de sus puntos clave.

Con este resultado, CarOutlet Vigo 2025 confirma su papel como referencia del vehículo de ocasión en la región y vuelve a demostrar su capacidad para reunir a concesionarios y compradores en un mismo espacio con oportunidades reales de compra.