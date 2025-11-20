CarOutlet arranca este viernes en Vigo con 1.000 automóviles seminuevos o de kilómetro cero

CarOutlet Vigo, la feria del vehículo seminuevo o de kilómetro cero impulsada por los concesionarios de la contorna, arrancará mañana en el Instituto Ferial de Vigo. Reunirá, durante tres días, cerca de 1.000 vehículos, y el público asistente podrá acceder a ofertas creadas para la ocasión y a planes de financiación.

Cada vehículo vendido se sustituirá por otro, lo que permitirá, según la organización, mantener un catálogo amplio y variado que abarcará motores de gasolina, diésel, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Por otro lado, los comerciales de cada marca atenderán de manera personalizada y orientarán a los visitantes en la elección del modelo que mejor encaje con sus necesidades.

CarOutlet Vigo quiere convertirse en un punto de apoyo para reactivar el interés del comprador en un momento en el que las ventas de usados en Galicia cayeron un 6% en octubre respecto al mismo mes del año anterior.

La cita tendrá también un carácter solidario. El 50% de la recaudación de las entradas se donará a Aldeas Infantiles SOS Galicia.

El horario será el viernes, día 21 de diciembre, de 16:00 horas a 21:00 horas. El sábado y el domingo, el recinto estará abierto de manera ininterrumpida entre las 11:00 horas y las 20:00 horas.

La entrada tendrá un coste de dos euros y los menores de diez años pasarán gratis.