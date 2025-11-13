El salón de vehículos de ocasión CarOutlet volverá al Ifevi de Vigo del 21 al 23 de noviembre

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acogerá del 21 al 23 de noviembre la 13ª edición del salón de vehículos de ocasión CarOutlet. Allí, se reunirán un millar de vehículos procedentes de concesionarios oficiales de la comarca, con ofertas exclusivas y condiciones especiales de financiación.

Según informa Europa Press, CarOutlet seguirá colaborando con Aldeas Infantiles, a la que destinará el 50% de la recaudación de las entradas: 2 euros el precio general y entrada gratis para menores de 10 años.

En Galicia, las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano han alcanzado las 13.195 unidades en octubre, un 6% menos que en el mismo mes del año anterior. En cambio, el precio medio de los turismos de ocasión en la comunidad se situó en 12.144 euros, un 2,4% más que en octubre de 2024.

Durante el décimo mes del año se vendieron en Galicia 11.174 turismos usados, de los cuales el 72,2% tenía más de ocho años. En este segmento de vehículos más antiguos, el precio medio fue de 9.781 euros, un 4% más que el año pasado.

En este contexto, CarOutlet Vigo cobra especial relevancia como punto de encuentro capaz de reactivar la demanda en el vehículo de ocasión, ofreciendo al público gallego más de un millar de automóviles listos para entrega inmediata y condiciones especiales en un momento clave para el sector.