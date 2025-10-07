Stellantis Vigo supera los dos millones de coches comerciales de última generación fabricados

Stellantis Vigo acaba de superar los dos millones de unidades de última generación de los vehículos comerciales de las marcas Peugeot, Citroën, Opel y Fiat. Un clásico como el Citroën Berlingo ha sido el vehículo con el que la factoría ha logrado este hito.

Como ha recordado la compañía en una nota de prensa, esta generación de vehículos comenzó a producirse en 2018, en el Sistema 2 de la planta viguesa. Actualmente, si los parones de producción lo permiten, se fabrican 1.200 unidades diarias de estos coches, que se comercializan en más de 70 mercados de todo el mundo.

Además, desde 2021, esta misma línea produce versiones 100% eléctricas de estos modelos, equipadas con una batería de iones de litio de 18 módulos y 50 kWh de capacidad.

Para celebrar este hito, una representación de los trabajadores, el Equipo de Dirección, el director de la planta, José Luis Alonso Mosquera, y el Global Head of Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano, se tomaron una foto para inmortalizar el momento.

La compañía automovilística ha recordado que la planta de Stellantis Vigo está especializada en la producción de vehículos comerciales desde que comenzó su actividad en 1958. Desde entonces, ha fabricado más de 16 millones de coches, de los cuales 8,2 millones son utilitarios ligeros.

"Reflejo del excelente trabajo"

"Es un honor participar en este evento, que nos permite reafirmar el fuerte liderazgo de los vehículos comerciales ligeros de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel/Vauxhall y Peugeot fabricados en Vigo", ha declarado Cappellano, quien ha afirmado que este hito es "un reflejo del excelente trabajo realizado por los equipos".

Por su parte, el director de la factoría olívica ha afirmado que los modelos fabricados desde 2018 "han sido fundamentales en la transformación de la planta". "Vigo es un referente en la producción de vehículos comerciales, térmicos y eléctricos", ha resaltado Alonso Mosquera.