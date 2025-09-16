La UIE y el Centro Tecnológico de Automoción firman un convenio para impulsar innovación y formación en Galicia

El director del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), Luis Moreno, y el rector de la Universidad Internacional de la Empresa, Miguel Ángel Escotet. UIE

La Universidad Intercontinental de la Empresa (universidad privada de Abanca) y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) han firmado un convenio de colaboración para impulsar la formación y la innovación en el ámbito de la automoción y la movilidad.

El acuerdo ha sido suscrito por el director del CTAG, Luis Moreno, y el rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas en materia de colaboración docente, diseño de formación de posgrado en tecnologías de automoción, organización de visitas académicas, acogida de estudiantes en prácticas, tutorización de trabajos académicos y desarrollo de proyectos conjuntos de investigación e innovación aplicada.

Luis Moreno ha puesto en valor este acuerdo, que "refuerza la vocación de CTAG de colaborar con el ámbito académico, impulsando la formación de nuevos profesionales y la innovación en un sector clave como la automoción y la movilidad". "Nuestra apuesta pasa por acercar la realidad tecnológica e industrial a los estudiantes, ofreciéndoles un contacto directo con proyectos de vanguardia y con un entorno en el que se trabaja ya en los retos de la movilidad del futuro", ha subrayado.

Asimismo, ha subrayado que esta colaboración "permitirá no solo formar talento altamente cualificado, sino también generar conocimiento y soluciones aplicadas que contribuyan al desarrollo económico y social de Galicia y al posicionamiento de nuestra industria en Europa".

Por su parte, Miguel Ángel Escotet, ha destacado que "la única señal de salubridad de un sistema universitario, de naturaleza pública o privada, es el compromiso de las personas que lo integran con el propio sistema, con sus semejantes y con su entorno" y el convenio con el CTAG "nace de esta visión, del compromiso de la UIE con su contexto, con las acciones de I+D+I, con sus sectores productivos, también con sus estudiantes y sobre todo con el avance social a través del fortalecimiento del eje universidad-empresa".