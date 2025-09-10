El Clúster de Automoción de Galicia vuelve a situarse entre los más excelentes de Europa

El sector del automóvil gallego está de enhorabuena. El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) vuelve a situarse entre los mejores de Europa tras revalidar por quinta vez consecutiva el sello Gold Level otorgado por la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Ceaga ha alcanzado una puntuación del 98%, por lo que se mantiene en el podio de los clusters de automoción y movilidad mejor valorados de la UE. Este reconocimiento lo sitúa como referente europeo en la gestión y avala la calidad de sus procesos, su capacidad de colaboración y su impacto en la competitividad del sector.

Además, es el único clúster gallego con este nivel de acreditación y el mejor valorado a nivel nacional. El proceso de certificación Gold Level así lo certifica, tras evaluar más de 31 indicadores clave relacionados con la estrategia, la estructura organizativa, los servicios a las empresas miembro del Clúster, la financiación y los resultados obtenidos.

La ESCA ha destacado las principales fortalezas de Ceaga: la senda de crecimiento de la organización, con un aumento notable de empresas adheridas; la fortaleza del equipo; su plan estratégico y sus proyectos de éxito. La organización europea sitúa a Ceaga entre la vanguardia del continente.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto de todas las empresas y entidades que forman parte de Ceaga. La puntuación alcanzada demuestra no solo la madurez de nuestro ecosistema, sino también nuestra capacidad de seguir liderando proyectos de alto impacto para la industria”, ha destacado la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira.

El sello Gold Level les facilitará el acceso a nuevas oportunidades de colaboración y financiación para proyectos de I+D+i. También permite formar parte del Grupo de Expertos de Clusters Excelentes (CEEG), uno de los principales interlocutores con la Comisión Europea en materia de clusters y política industrial. Ceaga ostenta su presidencia desde 2021.