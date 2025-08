Estos son todos los radares de la DGT en Pontevedra en 2025: fijos, móviles y de tramo

Los radares son un elemento indispensable para controlar la velocidad y reducir los accidentes. Estos dispositivos no solo miden la velocidad, de los vehículos sino que también contribuyen al análisis del tráfico y a la mejora de la seguridad en las carreteras.

Existen varios radares utilizados para controlar la velocidad y otras infracciones. Los más comunes son los radares fijos, que se encuentran en ubicaciones específicas y están señalizados. Además, existen los radares móviles y de tramo.

Todos los radares de la DGT en Pontevedra en 2025

En las últimas semanas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento dos nuevos radares en Pontevedra. El primero está ubicado en la AP-9, entre el punto kilométrico 155+220 C y el 158+980 C; y el segundo se encuentra en la N-550, a la altura del kilómetro 129+930 C.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa.

Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente, informa Europa Press.

A continuación, te detallamos todos los radares de la DGT en Pontevedra en 2025:

Radar fijo

Provincia Carretera PK Sentido Pontevedra A-52 282.588 Creciente Pontevedra A-55 5.627 Decreciente Pontevedra A-55 7.712 Decreciente Pontevedra A-55 9.237 Creciente Pontevedra A-55 15.916 Creciente Pontevedra A-55 11.78 Creciente Pontevedra A-55 12.25 Decreciente Pontevedra AG-41 4.495 Creciente Pontevedra AG-41 16.925 Creciente Pontevedra AP-9 131.385 Decreciente Pontevedra AP-9V 2.819 Creciente Pontevedra AP-9V 1.68 Decreciente Pontevedra N-120 646.5 Decreciente Pontevedra N-550 90.675 Creciente Pontevedra N-550 146.933 Creciente Pontevedra N-550 108.93 Creciente Pontevedra N-550 84.15 Creciente

Radares de tramo

Provincia Carretera PK Sentido Pontevedra AP-9 149.48 (5.441 m) Decreciente Pontevedra AP-9 158.98 (3.662 m) Creciente Pontevedra N-550 126.93 (2.453 m) Decreciente Pontevedra PO-340 4.3 (1.980 m) Decreciente Pontevedra PO-340 6.28 (1.980 m) Creciente

Radares móviles