Subastan un solar con nave de más de 4.000 m2 a un paso de la ciudad: "Hay maquinaria en su interior"

La Agencia Tributaria cuenta con un portal de subastas donde se ofertan viviendas, fincas y garajes a buen precio. En él también se subastan trasteros, vehículos e incluso packs de vestidos de novia.

Otro tipo de propiedades que pueden encontrarse publicados en dicho portal son los solares. Entre ellos, figura uno situado en As Somozas (A Coruña), cuyo precio de salida se ha fijado en 245.464 euros.

Subastan un solar con nave a 30 minutos de Ferrol

Según la información disponible en la subasta, el solar está situado en el polígono industrial de As Somozas, en el Concello de As Somozas, y cuenta con una superficie de 26.680 metros cuadrados (m2).

En este espacio se encuentra una nave industrial de 4.044 m2 que alberga maquinaria en su interior. "Dentro de la nave se encuentra maquinaria de tratamiento de plásticos heterogéneos y fabricación de perfiles y pallets de la marca Iberautek", señala la Agencia Tributaria.

Interior de la nave Agencia Tributaria

En las imágenes facilitadas por el organismo público español se aprecia que la nave alberga material en su interior, aunque se desconoce en qué estado se encuentra y si continúa en funcionamiento.

En el exterior también se observa una acumulación de neumáticos y otros materiales que podrían ser útiles para desarrollar actividades relacionadas con el sector del reciclaje de plásticos y la gestión de residuos.

El valor fijado para la subasta es de 245.464 euros

El precio de salida para la subasta es de 245.464 euros, aunque su valor de tasación asciende a 2.454.640 euros. El derecho a subastar corresponde al pleno dominio, con un porcentaje de titularidad del 100%.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por este solar, con una superficie de 26.680 metros cuadrados, hasta hoy lunes. La subasta se cerrará este 19 de octubre a las 18:00 horas.

Se trata de una oportunidad muy interesante para profesionales del sector que quieran emprender un nuevo proyecto laboral. Además, su ubicación es inmejorable: en la parcela D-3 del Parque Empresarial de As Somozas, a 30 minutos de Ferrol por la AG-64.