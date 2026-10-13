Alquilan un piso de 12 m2 por 240 euros con WC oculto en un mueble, sofá cama y "mesa de opositor"

El problema de la vivienda no da tregua. Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Galicia se sitúa en 9,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento acumulado del 4,5% en el último año.

A la dificultad para encontrar piso se suma la proliferación de anuncios de microviviendas en alquiler que parecen sacados de una película de ficción. Así lo muestra la creadora de contenido Laura Pato (@le_petit_patito) en una de sus últimas publicaciones.

Este minipiso se alquila por 240 euros al mes

"Hola, chicos. Hoy os traigo este piso: 240 euros al mes, 12 metros cuadrados (m2), quinta planta exterior con ascensor en A Carballeira, Ourense. Vamos a verlo", comienza diciendo en el vídeo.

Laura recurre a la ironía para describir las características de esta diminuta vivienda: "encimera de granito pulido, nevera para birras y licor café, lavadora de carga superior que, por algún motivo, se ha elevado para que quede menos espacio libre entre el techo y la lavadora, y mesa de opositor".

A cambio de tener una cama con su correspondiente somier, la vivienda cuenta con un sofá cama. "Como cuando te vas con tus amigos de casa rural y todos tienen pareja menos tú y te toca para dormir algo así, pero esto es para todos los días. Lujo".

Por si fuera poco, el WC está escondido dentro de un armario y, para cocinar, "hay que estar un poquito encorvadete". "¡Corred, que vuela!", añade.

El anuncio sigue activo en Idealista y, desde su publicación, acumula más de 2.900 visitas. Además, 97 personas lo han guardado como favorito y otras 62 se han puesto en contacto por correo electrónico.

"Minipiso de alquiler en la zona de Camelias. Tiene 10 m2 útiles aproximadamente, dispone de cocina, lavadora, fregadero, nevera, mesa de comedor con una silla, radiador eléctrico, estanterías, sofá cama, armario empotrado, plato de ducha, lavabo y WC", se puede leer en la descripción del piso.

El anunciante señala que se trata de un ático con ventana de doble acristalamiento exterior y puerta principal de seguridad. "Es apropiado para una persona que necesite tener una segunda vivienda para uso esporádico en Ourense, pero que resida en otra ciudad".

El precio es de 240 euros mensuales. Además, existe la opción de alquilar una plaza de garaje por 50 euros. No obstante, la inmobiliaria no ofrece información acerca de las dimensiones ni las características del aparcamiento.