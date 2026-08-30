Regalan una aldea con 12 casas y finca de 15.000 m2 para crear "una nueva explotación turística y de ocio"

La aldea se encuentra en estado de abandono Aldeas Abandonadas

En las últimas semanas hemos publicado varias aldeas en venta en Galicia, pero en esta ocasión traemos un anuncio muy diferente: se regala una aldea con 12 casas y una finca de 15.000 metros cuadrados (m2) para crear "una nueva explotación turística y de ocio".

Así presenta el portal inmobiliario Aldeas Abandonadas esta llamativa oferta, dirigida a quienes estén dispuestos a dar un giro de 180 grados a su vida y emprender un nuevo proyecto en pleno rural gallego.

12 casas a reformar y 15.000 m2 de finca

En la comarca de O Ribeiro se encuentra esta aldea, que ha sufrido durante años los estragos del abandono, pero que ahora busca una segunda oportunidad de la mano de alguien dispuesto a devolverle la vida.

El conjunto está formado por 12 viviendas a reformar, cuatro de ellas distribuidas en planta baja y un piso, mientras que la finca cuenta con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados.

De "gran valor etnográfico", la aldea fue en su día un gran centro de comunicaciones y flujo de transeúntes que aportaban dinamismo económico y cultural, "dotando de una vitalidad inusual al entorno".

Por esta aldea transcurría el antiguo "Camino Real a Castilla", una vía de paso de gran importancia.

Sin embargo, la construcción del embalse de Frieira en los años 50 y el consiguiente aumento del nivel del agua provocaron que el pueblo fuera quedando progresivamente abandonado. Con el paso del tiempo, el conjunto pasó a manos de Unión Fenosa (actual Grupo Naturgy).

Una aldea con múltiples posibilidades

A día de hoy, la aldea se encuentra en estado de abandono, aunque todavía conserva importantes vestigios de su pasado, como restos de antiguas casas de piedra, fuentes y puentes.

"Se propone su rehabilitación para crear un pueblo ambiental o una nueva explotación turística y de ocio", detalla el anuncio. Actualmente, pertenece al Concello y el precio de venta es de 0 euros, solo hay que asumir los honorarios profesionales de gestión.

Las personas interesadas en hacerse cargo de la aldea y darle una segunda vida pueden obtener más información en el número de teléfono.