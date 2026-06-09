Subastan una vivienda en una emblemática villa marinera gallega desde 2.793 euros: 54 m2 y 3 habitaciones

Vivienda y portal de la propiedad que se subasta en A Guarda (Pontevedra) Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha actualizado recientemente su portal de subastas, incorporando una vivienda situada en una de las villas marineras más emblemáticas del sur de Galicia.

Conocida como la Capital de la Langosta y por ser la frontera natural entre España y Portugal, A Guarda (Pontevedra) protagoniza esta nueva subasta del organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda.

54 m2 distribuidos en tres habitaciones, cocina-comedor y baño

La Agencia Tributaria subasta viviendas de forma continua a lo largo del año. Entre las últimas publicaciones destaca una vivienda cuyo precio de salida se sitúa en tan solo 2.793,19 euros.

El inmueble está situado en el número 23 de la calle O Rosal. Se trata de una vivienda de planta baja calificada como de 'Renta limitada de tipo social', perteneciente al grupo de A Guarda del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.

La propiedad cuenta con una superficie construida de 54 metros cuadrados distribuidos en cocina-comedor, tres habitaciones y un baño.

Según las imágenes difundidas por la Agencia Tributaria, la vivienda se encuentra en una zona residencial y su acceso requiere subir un pequeño tramo de escaleras. El entorno está formado principalmente por casas independientes de una o dos plantas.

Se desconoce el estado del interior de la vivienda, ya que no se adjuntan fotografías. Solo se puede apreciar lo que parece un pequeño recibidor con una ventana.

La puja inicial parte de 2.793,19 euros

Con derecho a pleno dominio y un porcentaje de titularidad del 66,66%, la puja inicial parte de 2.793,19 euros, aunque su valor de tasación asciende a 27.931,87 euros. El importe mínimo entre pujas se ha fijado en 500 euros, mientras que el depósito necesario para participar en la subasta asciende a 1.396,59 euros.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por esta vivienda hasta el 22 de junio. En caso de dudas, la Agencia Tributaria pone a disposición el número de teléfono 915986334 y la página web de Asistencia y cita, información de Subastas.