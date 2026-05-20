Así será el edificio más exclusivo de Vilagarcía (Pontevedra): 39 viviendas con terraza y 2 piscinas comunitarias

Las promociones de obra siguen avanzando en Galicia con nuevos proyectos que contribuirán a ampliar y modernizar la oferta residencial. Estas nuevas construcciones destacan por ofrecer viviendas diseñadas al detalle, con acabados de calidad, espacios funcionales y todas las comodidades necesarias para el día a día.

Uno de estos desarrollos inmobiliarios que más está dando de qué hablar es Residencial Zielo, situado en pleno corazón de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Este proyecto contará con 39 viviendas de alta calidad, concebidas para ofrecer confort, diseño moderno y una ubicación privilegiada.

Residencial Zielo, viviendas con terraza, garaje y trastero

Edificio Residencial Zielo, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Idealista

Residencial Zielo es una de las promociones de obra nueva que más interés está despertando actualmente en Galicia. Situado en pleno corazón de Vilagarcía de Arousa, este nuevo desarrollo residencial apuesta por un concepto de vivienda moderno, funcional y pensado para quienes buscan comodidad, diseño y calidad de vida en una ubicación privilegiada.

El proyecto estará formado por 39 viviendas exclusivas con diferentes tipologías, incluyendo pisos y áticos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Todas las viviendas dispondrán de una o varias terrazas, un elemento clave en el diseño del edificio. Así, es un edificio ideal tanto para familias, como para una sola persona o pareja.

Interior de las viviendas de Residencial Zielo Residencial Zielo

Uno de los aspectos más destacados de Residencial Zielo será su planta comunitaria, pensada como un espacio de encuentro y ocio para los residentes. En ella se ubicarán una piscina para adultos y otra infantil con zonas de recreo, ambas ideales para relajarse mientras disfrutas de vistas privilegiadas a la ría de Arousa.

En el interior de las viviendas, el proyecto apuesta por distribuciones diáfanas y funcionales, con estancias abiertas al exterior sin patios de luces, favoreciendo la entrada de luz natural.

Infografía de la piscinas comunitarias y área de recreo de Residencial Zielo Residencial Zielo

Las cocinas open concept, esto es, abiertas con el salón, sus amplios ventanales con carpintería de aluminio y ventanas oscilobatientes, así como los acabados de primera calidad, refuerzan el diseño moderno de la promoción.

Además, las viviendas contarán con sistemas de calefacción por suelo radiante, una solución eficiente que contribuye al ahorro energético durante todo el año. Por si fuera poco, todas las propiedades incluirán plaza de garaje y trastero.

Según se indica en Idealista, la promoción se encuentra en fase de movimientos de tierras y la entrega de llaves está prevista para el segundo semestre de 2027.

Terreno de Residencial Zielo, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Residencial Zielo

En la web de Residencial Zielo tienen un apartado destinado a los precios, donde se puede ver que muchas de las viviendas ya se han vendido. Actualizado a 4 de mayo de 2026, los precios de las que todavía están a la venta oscilan entre los 275.100 euros y los 461.314 euros.