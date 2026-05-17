El pueblo marinero cerca de Vigo donde comprar un piso es más barato: a 300 metros de la playa desde 200.000 euros

La vivienda de obra nueva en Vigo presenta precios inaccesibles para muchos, por lo que cada vez son más quienes optan por municipios cercanos con buenas conexiones que les permitan seguir trabajando o haciendo vida en la ciudad olívica.

Una de estas alternativas se encuentra en el pueblo marinero de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), situado a media hora en coche de Vigo. Se trata de una nueva promoción que ya está a la venta y cuyos precios son más asequibles que los de la ciudad olívica para viviendas de similares características y calidades.

A 300 metros de la playa y con vistas magníficas a la ría de Arousa

Residencial Freixo, en Vilaxoán, villa de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Alcamesan

Residencial Freixo es una promoción de obra nueva que se encuentra a la venta en Vilaxoán, villa marinera de Vilagarcía de Arousa, y se presenta como una alternativa súper interesante para quienes buscan una vivienda moderna cerca del mar, pero con precios más ajustados que los de otras ciudades gallegas como Vigo.

El edificio, de la promotora Alcamesan, estará situado en la Avenida Vilanova 33, una zona tranquila y bien conectada. Uno de sus grandes atractivos es su ubicación, ya que se encuentra a escasos minutos andando de la playa de Preguntoiro. Además, muchas de las viviendas tendrán vistas despejadas hacia la ría de Arousa.

La promoción apuesta por un diseño moderno y funcional, con espacios abiertos y viviendas que buscan aprovechar al máximo la luz natural. Todas ellas son exteriores, sin patios interiores, lo que permite contar con estancias más luminosas durante todo el día.

También destaca por incorporar sistemas de construcción actuales y eficientes, alcanzando la calificación energética A.

Residencial Freixo contará con 2 plantas sótano + Planta Baja + 2 Plantas + Planta Ático. Las viviendas, de dos y tres dormitorios, son perfectas tanto para familias como para parejas o compradores que busquen una residencia cerca del mar. Además, los áticos tendrán amplias terrazas privadas y vistas espectaculares.

Estancia de una vivienda de Residencial Freixo, en Vilaxoán Alcamesan

Cada vivienda incluirá plaza de garaje y trastero, algo muy valorado hoy en día. Los precios parten desde los 200.000 euros, una cifra competitiva teniendo en cuenta las calidades, la ubicación y el entorno.

Otro aspecto importante es su buena comunicación. Está muy próximo al enlace con vía rápida y la autopista, lo que permite estar a 30 minutos en coche de Santiago de Compostela o Vigo, a 20 de Sanxenxo o Pontevedra, a 10 de Cambados o a Illa de Arousa y a 5 minutos de Vilanova de Arousa.

Además, la zona dispone de supermercados, centros educativos, farmacias, cafeterías y transporte público, lo que convierte a Residencial Freixo en una opción cómoda tanto para vivir todo el año como para disfrutarla en vacaciones.

Viviendas de Residencial Freixo a la venta en Idealista

Residencial Freixo, en Vilaxoán Arteco Inmobiliaria

Actualmente, en Idealista hay 8 viviendas a la venta de este edificio, que van desde los 200.000 a los 240.000 euros.