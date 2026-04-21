¿Fumadores o mascotas? Las preferencias de los pontevedreses al compartir piso

Encontrar al compañero de piso ideal no es tarea sencilla, especialmente en el contexto actual del mercado del alquiler, marcado por precios elevados y una oferta cada vez más limitada. Ante esta situación, son muchos los propietarios que optan por alquilar una habitación dentro de su propia vivienda como forma de aliviar los gastos o hacer frente a la hipoteca.

Sin embargo, a la hora de establecer requisitos para los inquilinos, ¿qué perfil prefieren los propietarios? Según un informe del portal inmobiliario Idealista, quienes alquilan habitaciones en sus viviendas muestran una mayor disposición a aceptar fumadores que inquilinos con mascotas.

En concreto, en la provincia de Pontevedra, un 16% de las habitaciones en alquiler permiten fumar, frente a solo un 5% que admiten mascotas. Estos datos siguen la misma tendencia que la media nacional: el 10% de los anuncios acepta fumadores, mientras que únicamente el 8% permite inquilinos con animales de compañía.