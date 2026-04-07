La rentabilidad de la vivienda en Pontevedra cae al 5,1% pero sigue superando a los bonos del Estado Shutterstock

La inversión en vivienda para alquiler sigue perdiendo atractivo en España. Según un estudio de idealista, la rentabilidad bruta ha descendido hasta el 6,7% en el primer trimestre de 2026, frente al 7,3% registrado a finales de 2025.

En el caso de Pontevedra, el rendimiento es aún más bajo. La rentabilidad de la vivienda se sitúa en el 5,1%, lo que refleja un mercado menos lucrativo que la media nacional, aunque todavía competitivo frente a otros productos financieros.

Pese a esta caída, el inmobiliario continúa ofreciendo mejores retornos que la deuda pública. Los bonos del Estado a 10 años se mantienen en el 3,5%, 1,6 puntos por debajo de la rentabilidad de la vivienda en la provincia.

A nivel nacional, las oficinas siguen liderando la rentabilidad con un 11%, aunque también han experimentado un ligero descenso interanual. Les siguen los locales comerciales (9,9%) y, en último lugar, los garajes (6%).