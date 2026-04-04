Pontevedra se encarece y frena la venta de aldeas abandonadas por la alta demanda

La provincia de Pontevedra se ha convertido en un mercado limitado para la compraventa de aldeas abandonadas debido a la elevada demanda y el aumento de los precios.

Así lo señala a Europa Press la gerente de Aldeas Abandonadas Real Estate, Elvira Fafián, quien asegura que comprar una aldea en esta zona es actualmente "un lujo", ya que el volumen de propiedades es menor y los precios son más altos. "No se están vendiendo", afirma.

Según explica, esta situación se produce en un contexto de creciente interés por el rural, impulsado por nuevos perfiles de compradores como jóvenes, familias o grupos de amigos, atraídos por la posibilidad de vivir o desarrollar proyectos en entornos rurales.