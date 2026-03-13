Tres proyectos arquitectónicos de Vigo y su comarca se llevan los Premios Aproin 2025 Aproin

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin) ha anunciado los ganadores de la trigésima edición de los Premios Aproin, que han ido a parar a tres proyectos de Vigo y su área metropolitana.

El Premio Aproin 2025 a la mejor actuación inmobiliaria de obra nueva ha ido a parar a la promotora Urbavigo, S.L., por la construcción de 9 viviendas situadas en la zona de Canido. El estudio de arquitectura que ha llevado a cabo este proyecto es Pereiro Arquitectos, de Vigo.

Urbavigo, S.L.

La empresa Grupo Herculina ha recibido el premio a la mejor rehabilitación residencial por el edificio situado en la calle Nicaragua 43-45 de Vigo; obra a cargo del arquitecto José Antonio Comesaña García.

Grupo Herculina

En el apartado de mejor rehabilitación no residencial, el premio es para la restauración del Faro Grande de Cabo Silleiro, en Baiona, obra de la que Pedro de la Puente Crespo ha sido el arquitecto proyectista.

Faro Cabo Silleiro

El premio a la mejor actuación inmobiliaria de obra nueva no residencial ha quedado desierto.

Los premios serán entregados el próximo 26 de marzo, en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, y será el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el encargado de entregar las distinciones.