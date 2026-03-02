El precio del alquiler alcanza un nuevo máximo histórico en la provincia de Pontevedra

El precio del alquiler continúa escalando en la provincia de Pontevedra, que para el mes de febrero ha alcanzado un nuevo máximo histórico. En concreto, el coste del metro cuadrado se situó en 10,9 euros durante el mes más corto del año, lo que supone un incremento del 1,3% con respecto al mes anterior.

En términos comparativos, el aumento alcanza el 10,3% en el último trimestre y el 7,6% en tasa interanual, consolidando así la tendencia alcista del mercado del alquiler en la provincia, según el último informe de precios publicado por Idealista.

También alcanza nuevo máximo histórico la ciudad de Pontevedra, donde el metro cuadrado alquilable en el mes de febrero se situó en los 9,6 euros, un incremento del 2,1% con respecto al año anterior.