El precio del alquiler alcanza máximos históricos en la provincia de Pontevedra

El precio del alquiler continúa su escalada en la provincia de Pontevedra y alcanza un nuevo máximo histórico en el mes de enero. En concreto, el coste del metro cuadrado se situó en 10,7 euros durante el primer mes de 2026, lo que supone un incremento del 2,9% con respecto a diciembre del año anterior.

En términos comparativos, el aumento alcanza el 7,9% en el último trimestre y el 9,1% en tasa interanual, consolidando así la tendencia alcista del mercado del alquiler en la provincia.

Estos datos están en línea con la evolución nacional. A nivel estatal, enero se cerró con una subida interanual del 8,1% en el precio del alquiler, que se sitúa en una media de 15 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por Idealista. El estudio refleja, además, un incremento del 3,4% en los últimos tres meses y del 1,7% respecto a diciembre.

Asimismo, el informe del portal inmobiliario señala que todas las capitales españolas analizadas presentan precios superiores a los registrados en enero del año pasado.