La Xunta licitará la redacción del proyecto para construir 300 viviendas en O Porriño (Pontevedra) Xunta de Galicia

La Xunta anuncia que publicará este lunes la licitación, por un importe de 212.414 euros, de la redacción del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para habilitar suelo para 300 viviendas en O Porriño, 240 de ellas protegidas.

Este sábado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, visitó, junto al director general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, los suelos donde está prevista la construcción de estas viviendas.

Durante la visita, María Allegue explicó que la Xunta va a desarrollar este ámbito en una zona próxima a la trama urbana, aprovechando las dotaciones próximas y los servicios públicos, y destacó el entorno de los suelos, próximos al río Cudeiro, donde está previsto crear una zona verde respetando a las especies autóctonas.

El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre dio luz verde al inicio de la tramitación del expediente relativo a la delimitación y declaración de interés autonómico de las actuaciones para habilitar suelo en esta localidad pontevedresa.

Asimismo, la conselleira destacó la apuesta de la Xunta por el crecimiento urbano "sostenible e integrado" de los pueblos y ciudades y por el "esfuerzo presupuestario" en la creación de suelo y el impulso de vivienda pública en los municipios que conforman las grandes áreas metropolitanas gallegas.