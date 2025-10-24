El Metrocuadrado Real Estate Summit consolida a Vigo en el epicentro del mercado inmobiliario del noroeste peninsular

El pasado jueves 23 de octubre, Vigo volvió a convertirse en el centro del debate inmobiliario con una nueva edición del Metrocuadrado Real Estate Summit, el gran encuentro del sector en el noroeste peninsular. La cita reunió a destacados líderes, inversores y compañías del Real Estate para analizar las tendencias, retos y oportunidades del mercado en España y Portugal.

La jornada se desarrolló en dos sedes emblemáticas: por la mañana en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) y por la tarde en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con la participación de autoridades como David Regades, Delegado del Estado en la Zona Franca; María José Caride, Concejala de Urbanismo del Concello de Vigo; y Alfonso Correa Cuevas, Presidente de Metrocuadrado Real Estate Club. La apertura institucional puso el foco en la colaboración público-privada y en el papel estratégico de Vigo como motor de desarrollo del sector inmobiliario.

Vigo, ciudad referente del Real Estate

El Metrocuadrado Real Estate Summit 2025 contó con algunas de las voces más influyentes del panorama nacional e internacional: Ismael Clemente y Francisco Rivas (Merlin Properties), Mikel Echavarren (Colliers España y Portugal), Javier Piñeiro (Banco Santander), José Viqueira (Grupo Viqueira), Marta Herrero (Bestinver), Marcelino Otero (Constructora Sanjose), Viviana Otero (Deloitte), Paula Sequeira (Savills) y Hugo Nunes (Cuatrecasas), entre otros.

Durante el encuentro, los expertos coincidieron en varias tendencias que marcarán el futuro del sector inmobiliario. El volumen de inversión en activos inmobiliarios se espera que vuelva a niveles máximos, con especial interés en los hoteles, impulsados por las buenas cifras del turismo, y en el segmento del living. Los centros de datos también despiertan gran interés, ya que la península ibérica se perfila como un punto estratégico de entrada de información hacia Europa.

Portugal, por su parte, representa una oportunidad atractiva para invertir en las mismas tipologías que en España, logrando hasta cien puntos básicos más de rentabilidad. Tanto los inversores como los expertos recomiendan abordar estas operaciones acompañados de consultores locales con profundo conocimiento del mercado, como Hugo Nunes de Cuatrecasas o Paula Sequeira de Savills. Por último, el alquiler asequible continúa siendo uno de los grandes retos del sector, considerado una prioridad para avanzar hacia un modelo inmobiliario más equilibrado y sostenible.

Reconocimientos y proyección de futuro

El evento incluyó el Reconocimiento Metrocuadrado a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, por su trayectoria y liderazgo, y celebró el 15º aniversario del IE Real Estate Club, destacando su papel en la formación y conexión de profesionales del sector.

El Metrocuadrado Real Estate Summit 2025 reafirma la posición de Vigo como ciudad fuerte frente a Madrid y Barcelona, demostrando que puede ser un epicentro del debate inmobiliario con la participación de grandes referentes.

El encuentro contó con Banco Santander como patrocinador principal, y el apoyo de instituciones y empresas como el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Grupo Viqueira, Aliseda, SANJOSE Constructora, Aucatel Eccom, Persuadis, Grupo ATValor, Urbanitae, EXTRACO y Porcelanosa.