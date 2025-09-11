Estos son los extranjeros más interesados en comprar casa en la provincia de Pontevedra

Las personas extranjeras cada vez están más interesadas en comprar una vivienda en Galicia y, sobre todo, en la provincia de Pontevedra. Aunque la comunidad aún no está entre las más demandadas en España, algunas nacionalidades están más interesadas que otras.

Un informe de Idealista publicado este jueves detalla que los extranjeros suponen un 7,6% de la demanda total de vivienda en la provincia de Pontevedra. Es la segunda de Galicia con más interés foráneo, sólo detrás de Ourense, cuyo porcentaje asciende al 9,3%, a escasas dos décimas de Barcelona (9,5%).

El encanto de las Rías Baixas y el auge del Camino Portugués por la Costa tienen un impacto directo en este porcentaje, que aún se sitúa lejos de provincias más turísticas como Alicante, Baleares o Málaga. Allí, la demanda internacional supone incluso más del 30% del total del mercado. La media en España se sitúa en el 14,6% del volumen total de operaciones.

De hecho, en la provincia de Pontevedra está la ciudad prefereida de los extranjeros, Vigo. Como informaba Treintayseis hace tres meses, el clima moderado y los paisajes, así como la cercanía a un aeropuerto internacional como el de Porto, atraen al comprador foráneo.

¿Cuáles son las nacionalidades más interesadas en Pontevedra?

Según el informe de Idealista, estadounidenses, portugueses y alemanes son las nacionalidades más interesadas en comprar una casa en la provincia de Pontevedra. En concreto, el 13% de la demanda extranejera corresponde a Estados Unidos, un 12% a Portugal y un 11% a Alemania.

Situación similar vive Ourense, la provincia con un peso mayor del extranjero en su mercado inmobiliario. Los estadounidenses repiten como los más interesados, seguidos de alemanes y británicos.

En Lugo y A Coruña, donde el peso de la demanda internacional es menor —del 7,3% y del 6,6%, respectivamente—, estadounidenses, alemanes y británicas son una vez los más interesados en comprar una vivienda.

En el conjunto de España, los británicos son los ciudadanos extranjeros con mayor interés en ser propietarios de un inmueble. En cambio, en ninguna de las provincias gallegas supera a alemanes y estadounidenses y, específicamente en Pontevedra, no está en el top 3.