El precio de la vivienda en venta alcanza un nuevo máximo histórico en Pontevedra

En el conjunto de la provincia de Pontevedra el incremento es más moderado

El precio de la vivienda usada en venta continúa escalando en toda España, con una subida interanual del 14,8 % en agosto, lo que sitúa el metro cuadrado en 2.498 euros, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Se trata del nivel más alto desde que existen registros y supone además un incremento del 4,5 % en los últimos tres meses y del 1,1 % respecto al mes anterior.

La ciudad de Pontevedra sigue la misma tendencia, con una subida interanual del 15,2 %, que coloca el precio del metro cuadrado en 2.210 euros, el máximo histórico registrado en la capital.

En el conjunto de la provincia de Pontevedra el incremento es más moderado: un 5,1 % interanual, hasta alcanzar los 1.760 euros por metro cuadrado.