Este es el pueblo más barato de Pontevedra para comprar una casa: a partir de 45.000 euros

En el último año se ha incrementado casi un 5% el precio de la vivienda nueva y usada en la provincia de Pontevedra: hemos pasado de pagar 1.650 euros por metro cuadrado a casi 1.750, en agosto de 2025. Sin embargo, se trata de un promedio, ya que en otros municipios el incremento ha superado el 35%.

El mercado inmobiliario atraviesa un momento delicado. La elevada demanda, unida a la escasez de oferta, está impulsando una escalada de precios. Esta situación se percibe con mayor intensidad en grandes ciudades; no obstante, en algunos pueblos todavía es posible encontrar viviendas buenas, bonitas y baratas.

Este es el pueblo más barato de Pontevedra para comprar una casa

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, Arbo se posiciona como el pueblo más barato de Pontevedra para comprar una casa. El precio del metro cuadrado se sitúa en 520 euros; es decir, tres veces menos que en Vigo o Pontevedra.

Esta cifra lo convierte en una opción a tener en cuenta a la hora de hacerse con una casa en propiedad, sobre todo si lo comparamos con otros municipios, como O Grove (1.908 euros/m2), Cambados (1.451 euros/m2) y Gondomar (1.407 euros/m2).

Al revisar la página web del principal marketplace del sur de Europa, encontramos viviendas muy económicas (listas para entrar a vivir) desde 45.000 euros. No obstante, también hay opciones de lujo con precios que superan los 250.000 euros e incluso los 400.000 euros.

Un dato importante a tener en cuenta: a pesar de su atractivo e incomparable precio, muchas de las viviendas más asequibles se encuentran en estado ruinoso y necesitan una reforma integral para entrar a vivir.

Qué ver y hacer en Arbo

Arbo es un bonito municipio situado a 45 minutos de Vigo y a 1 hora de Pontevedra. Con algo más de 2.600 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, Arbo se encuentra enclavado en el corazón de una de las más bellas comarcas de la provincia.

Los ríos Deva, Cea y Miño bañan el municipio, confiriéndole un microclima especial e ideal para el desarrollo de cualquier actividad en cualquier época del año, incluido el cultivo de la vid y la pesca de la lamprea, una curiosa especie de pez que lleva existiendo más de 500 millones de años.

Para quienes buscan tranquilidad, Arbo ofrece un magnífico entorno natural, con varios lugares de interés artístico que merece la pena visitar. Se trata además de un municipio dinámico con vías de comunicación rápidas, modernas y perfectamente adaptadas.

Si visitas o vives en Arbo también puedes aprovechar para pasear por el Parque Etnográfico Molinos da Rocha, un conjunto de cuatro molinos de agua restaurados (Muiño do Coto, Muiño da Cuca, Muiño do Medio y Muiño do Cubo) que datan de mediados del siglo XIX.