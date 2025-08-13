Así es la casa de lujo más popular de Galicia: un ático a pie de playa en el entorno natural de Rías Baixas
Vistas panorámicas 360º al Atlántico, garajes, varios dormitorios y todas las comodidades en pleno entorno natural en primera línea de playa
Puede interesarte: La oferta de vivienda en venta sufre una caída histórica con un desplome del 30% en Pontevedra
Considerado como "la Marbella gallega", el municipio de Sanxenxo (Pontevedra) se posiciona como el favorito de los millonarios, políticos, grandes empresarios y otras personalidades que encuentran en sus playas, gastronomía y encanto el destino perfecto para descansar.
No es de extrañar que la casa lujosa más visitada de Galicia se encuentre en esta localidad pontevedresa, pero sí impresionan las cualidades de este exclusivo ático de lujo en primera línea de la playa de Silgar que llega a 1.850.000 euros, una cifra accesible para muy pocos.
"Propiedad exclusiva y única en el corazón de Sanxenxo"
Un reciente estudio de Idealista sobre cuáles son las 10 casas de lujo más visitadas en el
verano 2025 en España (y aún a la venta) confirma que este lujoso ático de Sanxenxo es el más popular de toda Galicia.
La localidad que podría considerarse la capital turística de Galicia por excelencia ha vuelto a sorprender por disponer de la vivienda de lujo más popular de toda la comunidad. Situado en la sexta planta del edificio Edra, este espectacular ático ofrece una experiencia maravillosa en primera línea de la emblemática Playa de Silgar.
Este exclusivo ático no solo destaca por su ubicación privilegiada, sino por sus impresionantes características y todas las comodidades que ofrece a sus residentes. Con una superficie de 376 m2 -154 m2 útiles de vivienda y 230 m2 de terrazas que rodean la propiedad, ofrece "vistas panorámicas de 360º al mar, la playa, el paseo marítimo y el puerto deportivo".
Su distribución interior es una absoluta fantasía. Comodidad, privacidad y desconexión. El inmueble cuenta con un amplio salón-comedor con grandes ventanales al Atlántico, tres dormitorios en suite y un espectacular dormitorio principal con vestidor y salón privado.
Además, dispone de dos cocinas independientes, zona de lavandería, aseo de cortesía y acceso directo desde todas las estancias a las terrazas.
El edificio Edra, moderno y de altas calidades, incluye zonas comunes con tres plantas de garaje, locales comerciales en planta baja y dos ascensores. En esta propiedad también se incluyen dos amplias plazas de aparcamiento.
Sabiendo que hablamos de Sanxenxo, está claro que el entorno natural en el que se encuentra esta vivienda es único. Gastronomía de primer nivel, eventos culturales y todo tipo de actividades náuticas y de ocio son solo algunos de los atractivos que ofrece el municipio.
La demanda por esta vivienda ha convertido a este ático de lujo en el más visitado de Galicia, y eso que su precio no es para nada barato (1.850.000 euros), lo que refleja el interés por propiedades de este estilo en lugares privilegiados.