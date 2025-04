La finca en venta más espectacular en Galicia cuesta 13 millones de euros: con importante bodega y hotel rural de lujo

El portal inmobiliario Idealista recopila todo tipo de inmuebles en alquiler y venta en su página web. El marketplace del sur de Europa incluye en su catálogo viviendas, locales, garajes y también terrenos, repartidos por las cuatro provincias de Galicia.

En el apartado de terrenos, Idealista posee más de 8.000 anuncios en toda la región. Una de las fincas rústicas en venta más impresionantes de Galicia está en la provincia de Ourense y dispone de una importante bodega y un hotel rural de lujo.

La finca más exclusiva de Galicia busca dueño

Finca en venta en Rairiz de Veiga Shutterstock

La finca en cuestión se ubica en Rairiz de Veiga, en la comarca de Limia, a 15 kilómetros de la capital provincial y a otros 50 kilómetros de los aeropuertos de Vigo y Santiago de Compostela. Dispone de 300.000 metros cuadrados (m2) y se vende por 13 millones de euros.

Por su enorme valor económico, es una opción para los bolsillos adinerados. Según consta en el anuncio publicado en Idealista, la finca se encuentra rodeada de bosques propios y un espectacular jardín de 5.000 m2.

Cuenta, además, con una casa restaurada y convertida en un hotel rural de lujo con muy buenos accesos y a un paso de ríos muy importantes en la zona como el Limia, que fluye por Galicia y Portugal y desemboca en el océano Atlántico, en Viana do Castelo.

Para hablar de los orígenes de la casa principal de esta lujosa finca, nos tenemos que remontar a la Edad Media, cuando fue construida. Hace poco tiempo fue reformada y ahora se ha transformado en un hotel rural de lujo, perfecto para inversores que busquen una oportunidad única.

Viñedo Idealista

La construcción consta de habitaciones dobles muy amplias y baño privado. Se trata de una propiedad muy valiosa en sí misma, ubicada en un entorno maravilloso, en los que se encuentran bosques, lagos, prados y viñedos. No obstante, el terreno es no urbanizable, por lo que no será posible realizar futuras construcciones en esta finca ubicada en Rairiz de Veiga.

"Un auténtico paraíso, para alguien muy privilegiado", asegura el anuncio publicado en el marketplace del sur de Europa.

El anuncio fue actualizado el pasado 7 de marzo y ya tiene sus primeros interesados. Ha recibido 1.217 visitas, una persona ha contactado vía e-mail y otras 22 lo han guardado como favorito.