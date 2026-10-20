Varios vehículos en la fábrica de Stellantis en Vigo. Marta Vázquez / EP

Stellantis Vigo volverá a parar su producción dos días a finales de octubre por falta de piezas

La planta de Stellantis en Vigo afrontará un nuevo parón de producción a finales de octubre debido a problemas de suministro de componentes necesarios para la fabricación de vehículos.

La factoría viguesa suspenderá la actividad del Sistema 1 durante los próximos días 29 y 30 de octubre.

Según ha comunicado la compañía a sus trabajadores y han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, la cancelación afectará a los tres turnos de producción —mañana, tarde y noche— de esta línea de montaje, en la que se fabrica el Peugeot 2008.

No se trata de una situación excepcional para la planta de Balaídos. Los problemas de aprovisionamiento han provocado numerosas interrupciones de la actividad en los últimos años, con episodios que también se han repetido a comienzos de 2026.

De este modo, la factoría viguesa vuelve a enfrentarse a las dificultades de suministro que han condicionado su ritmo de producción en distintas ocasiones.