Un empresario de Vigo reparte 4 millones de euros a sus empleados: "Me ha hecho muy feliz"

Como un premio al esfuerzo realizado. Es la justificación que esgrime el empresario vigués Pedro Pestana ante el acto de generosidad más importante de su vida: repartir entre los empleados de Marosa un total de 4 millones de euros. Esta cifra se enmarca en los beneficios de la venta de la compañía a Wolters Kluwer, líder mundial en información profesional, soluciones de software y servicios.

Marosa, con una trayectoria especializada en gestión de facturación electrónica, datos fiscales e impuestos indirectos; cambió de rumbo el pasado mes de agosto para crear, junto a Wolters, una plataforma global de referencia dedicada a la gestión de impuestos indirectos. El equipo vigués pasó de esta manera a formar parte de una organización global mucho mayor de tecnología fiscal, eso sí, manteniendo personal e instalaciones en la urbe olívica, que ahora está previsto ampliar.

Este miércoles, Pestana explicaba a Treintayseis su decisión: "Nació de una sensación de oportunidad. Era el único momento de mi vida en el que podía hacerlo", cuenta, al tiempo que valora a su equipo: "Hay personas que llevan aquí desde que empezamos. Son, precisamente, las personas que más han crecido. Quisimos reconocerlo", añade. Con todo, esta dotación económica se hizo extensa a todo el equipo, incluidos, los que acababan de llegar.

El empresario reconoce que "Marosa creció muy rápido, pero fue muy duro, y el equipo recibió esa presión. Había que reconocer ese esfuerzo".

Así, cuatro millones de euros fueron repartidos entre 120 empleados. "Imagínate. Para mí fue muy emocionante. Llevo diez años dándolo todo. Fue un momento muy bonito: Primero se anunció que la empresa formaría parte de Wolters y luego que tendrían un bonus", recuerda Pedro. "Me hace muy feliz poder compartirlo. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo porque igual son varios socios, es difícil ponerse de acuerdo... Yo he podido y me ha hecho muy feliz", concluye.