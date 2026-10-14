X Congreso Empresarial Acción e Implicación organizado en Vigo por Empresarias Galicia.

X Congreso Empresarial Acción e Implicación organizado en Vigo por Empresarias Galicia. Xunta de Galicia

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Empresarias Galicia impulsa desde Vigo la igualdad en el mercado laboral

El titular autonómico de Emprego, José González, puso en valor la asociación y su importancia a la hora de trazar rutas estratégicas que promuevan el empleo femenino en sectores masculinizados

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La clausura institucional del décimo Congreso Empresarial Acción e Implicación, organizado por Empresarias Galicia, contó con la presencia del titular autonómico de Emprego, Comercio e Emigración, José González.

II Foro Empleabilidad.

El conselleiro puso en valor la trayectoria de la asociación en favor de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, tal y como recogió Europa Press.

En el acto, celebrado en Vigo, González defendió la importancia de la colaboración público-privada de la mano de entidades como Empresarias Galicia para sacar adelante hojas de ruta como la futura Estrategia de Emprendimiento ligado al territorio de Galicia o la de empleo femenino en sectores masculinizados.