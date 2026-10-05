Empresarias Galicia celebrará diez años de "liderazgo" con su X Congreso Empresarial

La asociación Empresarias Galicia celebra una década de trayectoria "impulsando el tejido económico y visibilizando" el talento directivo con la celebración de su X Congreso Empresarial: Acción e Implicación. La cita se celebrará el próximo 14 de octubre en Vigo.

Bajo la premisa de pasar de la reflexión a la ejecución, la décima edición del congreso abordará temas como las claves de la gestión estratégica, el liderazgo inclusivo y la evolución del mercado a través de ponencias magistrales, entrevistas en profundidad y talleres prácticos.

"Es la constatación de que la alianza y el trabajo en red entre mujeres empresarias y directivas es un motor económico indispensable para Galicia", han destacado desde la junta directiva de Empresarias Galicia, que busca poner el foco en "la necesidad de tomar la iniciativa ante un mercado en permanente transformación".

El congreso reunirá a destacadas figuras del panorama empresarial e institucional en un foro orientado al liderazgo, la innovación directiva y la aceleración de alianzas estratégicas. La cita estará presentada por la periodista Bibiana Villaverde.

Cabe recordar que el aforo para la jornada es limitado. Las entradas y pases oficiales para asistir al X Congreso Empresarial ya se encuentran disponibles para su adquisición a través de la tienda oficial de la entidad.

Programa

El X Congreso Empresarial: Acción e Implicación arrancará con la intervención de Marta Pardo, speaker internacional y Top Global Guru Management, sobre el impulso a la acción. De seguido, será el turno de la presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, que analizará los hitos y retos del sector lácteo e industrial. La jornada profundizará en el liderazgo familiar con una entrevista a la presidenta de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, Tona Martínez, sobre su trayectoria en FINSA.

El bloque del mediodía contará con el psicoterapeuta y divulgador Luis Muiño (conductor del exitoso pódcast Entiende tu Mente), una entrevista con Virginia Pozo (CEO de la firma de moda Coosy) y la ponencia sobre impacto social y valores de Shoma Subaya (Relaciones Externas y Filantropía de la Fundación Vicente Ferrer).

La comunicación estratégica vendrá de la mano de Marian Gómez Campoy, antes de dar paso a la comida networking. Ya por la tarde, se desarrollarán talleres especializados sobre automatización e inteligencia artificial con David Fdez. Veloso (Red de Polos de Emprendimiento), autoconocimiento directivo con la consultora Cristina Mosteiro, y visibilidad mediática con Tesa Díaz-Faes (directora de MundiNova).