Cofano cumple 75 años en Vigo garantizando el acceso "rápido" y "seguro" a los medicamentos

Cofano, la Cooperativa Farmacéutica del Noroeste, ha soplado este jueves los 75 años de vida, un evento que ha estado presidido por el titular autonómico, Alfonso Rueda, que ha ensalzado la labor de esta empresa para que los ciudadanos tengan un acceso "rápido y seguro" a los medicamentos en todo el territorio, "vivan donde vivan".

Durante el acto, Rueda destacó que la Xunta trabaja desde hace años en colaboración con el sector farmacéutico para garantizar la prestación de este servicio esencial en una comunidad caracterizada por una gran dispersión poblacional.

Por otro lado, el presidente remarcó que para el Gobierno autonómico es una prioridad tanto facilitar el acceso a los tratamientos como hacer un seguimiento para comprobar la adherencia de los pacientes a los mismos.

Para facilitar el acceso, la Xunta aprobó la declaración de 29 zonas farmacéuticas especiales, lo que permite dar apoyos concretos a las oficinas de farmacia de zonas rurales o con entornos con determinadas características demográficas para garantizar la continuidad de este servicio esencial.

Entrega a domicilio

En los últimos tiempos se ha puesto en marcha un proyecto para entregar a domicilio los medicamentos a aquellas personas dependientes que tienen dificultad para trasladarse. Además, las boticas ofrecen sistemas personalizados de dosificación para facilitar a los pacientes crónicos la toma de los diferentes medicamentos diarios.

En paralelo, la Xunta aprobó en el pasado Consello la actualización de la plataforma que utilizan médicos y farmacéuticos para dotarla de nuevas herramientas que apoyen las decisiones de los sanitarios. El nuevo sistema permitirá alertar ante posibles interacciones, contraindicaciones o duplicidades entre los medicamentos pautados e incorporará información clínica y microbiológica para ofrecer terapias más personalizadas e idóneas a cada paciente.

Referente en el sector

En su intervención, recogida por Europa Press, Rueda ha aplaudido que Cofano celebre su 75 aniversario como "un referente en el sector y apostando por un modelo de negocio como el cooperativismo, tan vinculado al territorio, que genera empleo de calidad y sitúa a las personas en el centro".

Rueda ha recordado que el cooperativismo es uno de los modos de emprender con más tirón y que Galicia cuenta con más de 2.000 cooperativas, que generan 78.000 empleos y facturan 3.500 millones de euros al año.

Para seguir reforzando este sector, la Xunta tiene en marcha la Estrategia Gallega de Economía Social, con un presupuesto de 45 millones de euros para este año en este ámbito, y que busca crear 400 nuevas entidades y 4.000 empleos en el horizonte 2027.

Además, la Xunta está trabajando en la nueva Ley de cooperativas, que actualizará la normativa en este campo para promover el emprendimiento en sectores estratégicos, darle mayor seguridad jurídica a las entidades y adaptar la regulación a la realidad socioeconómica actual. Es decir, el objetivo es tanto impulsar la creación de nuevas cooperativas en la comunidad como consolidar las ya existentes.