La incubadora de Alta Tecnología de Vigo se desplegará en López Mora

El número 8 de la viguesa López Mora será escenario de un nuevo hito en el avance empresarial y tecnológico de la ciudad. Allí se ubicará, dentro del Edificio 4 del VgoTIC Global HUB, la incubadora de Alta Tecnología StartTIC. Estará orientada a proyectos de ámbitos estratégicos como el 5G, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la defensa, las comunicaciones avanzadas y otras tecnologías habilitadoras digitales.

El director general de la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa), Javier Collado, visitó este miércoles el estado de las obras del citado edificio. El proyecto será fruto de la colaboración entre la fundación, Zona Franca, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, el Concello de Vigo y el Centro Tecnológico Gradiant.

El plan nació al amparo de la iniciativa europea y forma parte de la Red de Incubadoras de Alta Tecnología que la Fundación INCYDE está promoviendo con el objetivo de reforzar el crecimiento sostenible, la competitividad y la creación de empleo en las pymes.

La incubadora cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros, cantidad que está cofinanciada en un 60% por el Fondo Europeo FEDER, tras obtener la subvención gestionada también por INCYDE.

Collado estuvo acompañado en su visita a Vigo por el delegado del Estado, David Regades, y por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. También estuvo presente José García Costas, presidente de la Cámara y Luis Freire, director General de Gradiant.

Primera edición de startTIC

En este acto, el director general de INCYDE fue también informado del "éxito" del lanzamiento de la primera edición de startTIC, con un programa intensivo de 6 meses dirigido a impulsar proyectos tecnológicos innovadores. Una vez cerrada la inscripción, se presentaron 62 proyectos de los que se seleccionarán 30 por un comité.

Los proyectos seleccionados contarán con tutorías personalizadas, asesoramiento tecnológico, sesiones de capacitación y networking, y acceso a infraestructuras avanzadas, que se desarrollarán de forma temporal en el parque empresarial de Bouzas hasta que esté finalizada la obra de López Mora.

La Incubadora acoge propuestas en cualquier estado de desarrollo: desde proyectos de reciente creación aún no constituidos como empresas, en este caso el 71%, hasta startups y proyectos ya constituidos, que suponen el 29%. Destacan propuestas relacionadas con el desarrollo de software (aplicaciones, videojuegos, etc.) y con el procesamiento de datos, hosting y, en general, actividad de portales web.

Futura incubadora de empresas de López Mora. P.P.F.

Las propuestas aplican una amplia gama de tecnologías TIC entre las que sobresale el uso de Inteligencia Artificial (71%), así como sus modalidades generativa y agéntica. También destaca el uso de Tecnologías de confianza y ciberseguridad (37%) o nuevas tendencias como el edge computing (21%).

La orientación de los proyectos es amplia, siendo susceptibles de aplicación a un gran número de sectores, desde la seguridad y defensa (23%), hasta el transporte y logística (26%), pasando por el ocio (22%), o la automoción (21%).

Collado resaltó que, además de sumarse a las 25 incubadoras de alta tecnología de España, StartTIC pasará a formar parte "de la red más importante de incubadoras de Europa, que están creando empresas, empleo e inversión".

Por su parte, David Regades, delegado del Estado de la Zona Franca, destacó "el salto referencial que dará Vigo con este proyecto, que reforzará a la ciudad como nodo tecnológico".

Por último, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, recurrió a un paralelismo histórico para subrayar la importancia de StartTIC. "Primero fue el naval, después el automóvil. Hay momentos que definen la historia de una ciudad. Lo que está pasando hoy en Vigo, esta alianza entre entidades públicas y privadas para impulsar la alta tecnología, va a definir los próximos 50 años de esta ciudad".