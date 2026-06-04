Vigo, capital de la excelencia empresarial en el marco de los Premios ARDÁN

Vigo acogió este jueves la gala de la séptima edición de los Premios ARDÁN, organizados por Zona Franca. La cita se celebró en el hall del Auditorio Mar de Vigo, en donde se reunieron unas 500 personas pertenecientes a los tejidos empresarial, económico, político y social de Galicia.

En la gala, conducida por la periodista Paula Montes, se distinguió a las siguientes empresas: Hermasa, Ceamsa, CZ Vaccines, RodaVigo, Optare Solutions, Borgwarner Emissions, Ictel Ingenieros, Quobis Networks y Velneo, todas del área de Vigo, junto al Náutico de San Vicente, de O Grove; Inasus de Lalín; Cuvidasa de San Cibrao das Viñas; y Torus Software y el Grupo Bermúdez, ambas de la provincia de A Coruña.

De las 14 empresas premiadas, seis consolidadas ya habían obtenido el premio y otras ocho emergentes lo recibían por primera vez. Todas obtuvieron entre 4 y 5 indicadores de excelencia, destacando en ámbitos decisivos como la solvencia, el crecimiento, la rentabilidad, la productividad, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad, el talento o la igualdad.

Además, la Gala homenajeó a ABANCA con el Premio Especial a la Trayectoria Empresarial, por "una gestión eficiente, visión estratégica y compromiso con la mejora continua, contribuyendo de forma decisiva al progreso económico y a la creación de empleo en Galicia".

El Informe ARDÁN es una de las radiografías más completas y rigurosas del tejido empresarial gallego, motivo que lo convierte en un ránking de elevado prestigio.

Las 15 compañías recibieron el nuevo galardón de los Premios que se estrena este año, una escultura de la diseñadora y artesana viguesa Paula Ojea, que encarna, según la organización, la combinación de "creatividad, rigor técnico, innovación e identidad que define el espíritu de ARDÁN".

El evento, presidido por David Regades, delegado de Zona Franca, y que contó, entre otros, con la presencia del regidor local, Abel Caballero, ofreció una conferencia del analista económico Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, consultor y una de las voces más influyentes y reconocibles del análisis económico en España.