Los Premios Ardán reconocerán a 14 empresas gallegas por su excelencia empresarial.

Los Premios Ardán, que cada año concede el Consorcio de la Zona Franca de Vigo para reconocer la excelencia empresarial gallega, celebrarán su próxima gala el jueves 4 de junio, a las 19:00 horas, en el Palacio de Congresos Mar de Vigo.

En esta séptima edición serán distinguidas 14 compañías gallegas que destacan por contar con cuatro y cinco indicadores de excelencia en ámbitos como la solvencia, el crecimiento, la rentabilidad, la productividad, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad, el talento o la igualdad.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, ha subrayado durante la presentación que estos galardones no solo reconocen trayectorias empresariales, sino que también contribuyen a "construir futuro". Según ha explicado, las empresas premiadas representan modelos de gestión basados en el rigor, la capacidad de adaptación, la ambición por mejorar y la voluntad de competir "haciendo las cosas bien".

De las 14 compañías premiadas, nueve pertenecen al área de Vigo, una está situada en Lalín, otra en O Grove, dos en la provincia de A Coruña y una en la provincia de Ourense.

Regades ha destacado que entre ellas hay empresas industriales, tecnológicas, logísticas y de servicios; compañías consolidadas y otras más jóvenes; firmas con fuerte implantación local y otras con presencia internacional. Todas, ha añadido, comparten una cultura empresarial que entiende la innovación, la sostenibilidad, el talento y la igualdad como ventajas competitivas reales.

Además, Abanca recibirá el Premio Especial a la Trayectoria Empresarial, un reconocimiento con el que Zona Franca pone en valor su capacidad de transformación, su visión estratégica y su contribución sostenida al desarrollo económico y a la creación de empleo en Galicia.

Durante la comparecencia también intervino la responsable del Servicio Ardán en Zona Franca, Susana Lama, quien ha señalado que las empresas distinguidas forman parte de la economía gallega más dinámica y competitiva. Según ha apuntado, estas compañías presentan una capacidad diferencial para crear empleo, generar valor añadido, ofrecer salarios más elevados y alcanzar niveles de rentabilidad superiores a la media, además de mostrar una fuerte orientación hacia la innovación y la internacionalización.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puesto el foco en el potencial empresarial del territorio y ha remarcado que los Premios Ardán reconocen de forma especial la excelencia de las compañías del área de Vigo.

Esta edición pondrá el acento tanto en las empresas que repiten reconocimiento, ejemplo de excelencia consolidada, como en las nuevas incorporaciones, compañías que acceden por primera vez al grupo de premiadas. Para Regades, las primeras demuestran la dificultad de mantenerse en posiciones de referencia en entornos cada vez más competitivos, mientras que las segundas reflejan una economía abierta al mérito, al esfuerzo, a la profesionalización y a la mejora continua.

Empresas distinguidas como de Excelencia Consolidada

Compañía Española de Algas Marinas (CEAMSA) , (O Porriño). 5 indicadores: Mar, ciencia e innovación industrial. A partir de materias primas naturales, desarrolla ingredientes de alto valor añadido para sectores que van de la alimentación a la farmacia. Una empresa que refleja una capacidad relevante: transformar conocimiento y recursos naturales en tecnología, sostenibilidad y proyección global.

, (O Porriño). 5 indicadores: Mar, ciencia e innovación industrial. A partir de materias primas naturales, desarrolla ingredientes de alto valor añadido para sectores que van de la alimentación a la farmacia. Una empresa que refleja una capacidad relevante: transformar conocimiento y recursos naturales en tecnología, sostenibilidad y proyección global. Cuvidasa (San Cibrao das Viñas). 5 indicadores: Una empresa vinculada al suministro industrial y al mantenimiento de procesos productivos, con soluciones en ámbitos como transmisión, hidráulica o estanqueidad. Desarrolla su actividad allí donde la industria necesita especialización técnica y capacidad de respuesta. Su trayectoria demuestra la importancia del conocimiento técnico y la cercanía en entornos industriales donde la respuesta y la fiabilidad resultan esenciales.

(San Cibrao das Viñas). 5 indicadores: Una empresa vinculada al suministro industrial y al mantenimiento de procesos productivos, con soluciones en ámbitos como transmisión, hidráulica o estanqueidad. Desarrolla su actividad allí donde la industria necesita especialización técnica y capacidad de respuesta. Su trayectoria demuestra la importancia del conocimiento técnico y la cercanía en entornos industriales donde la respuesta y la fiabilidad resultan esenciales. Hermasa Canning Technology (Vigo). 5 indicadores: Diseña maquinaria para una industria alimentaria más eficiente, más precisa y más competitiva. Ha llevado su tecnología a plantas industriales de distintos países, muestra de cómo Galicia también compite desarrollando ingeniería y tecnología para la transformación industrial alimentaria.

(Vigo). 5 indicadores: Diseña maquinaria para una industria alimentaria más eficiente, más precisa y más competitiva. Ha llevado su tecnología a plantas industriales de distintos países, muestra de cómo Galicia también compite desarrollando ingeniería y tecnología para la transformación industrial alimentaria. Optare Solutions (Vigo). 4 indicadores: Desarrolla tecnología para algunas de las infraestructuras de telecomunicaciones más avanzadas y estratégicas. Aporta conocimiento especializado a redes y sistemas presentes en operadores internacionales de referencia. Una demostración de que la conectividad global también depende de talento, ingeniería y conocimiento especializado.

(Vigo). 4 indicadores: Desarrolla tecnología para algunas de las infraestructuras de telecomunicaciones más avanzadas y estratégicas. Aporta conocimiento especializado a redes y sistemas presentes en operadores internacionales de referencia. Una demostración de que la conectividad global también depende de talento, ingeniería y conocimiento especializado. RodaVigo (Mos) 5 indicadores. Empresa que ha convertido el suministro industrial en una red de conexión entre fabricantes, sectores y mercados de todo el mundo. Ofrece especialización industrial, capacidad de respuesta y vocación internacional. Una demostración de que la competitividad también se construye desde el conocimiento técnico, la disponibilidad y la confianza.

(Mos) 5 indicadores. Empresa que ha convertido el suministro industrial en una red de conexión entre fabricantes, sectores y mercados de todo el mundo. Ofrece especialización industrial, capacidad de respuesta y vocación internacional. Una demostración de que la competitividad también se construye desde el conocimiento técnico, la disponibilidad y la confianza. Torus Software Solutions (A Coruña) 5 indicadores Tecnología desarrollada con una visión práctica: crear soluciones útiles para afrontar los retos de la transformación digital. Representa un territorio que compite desde el conocimiento tecnológico y el desarrollo de soluciones digitales propias, que combina talento, innovación y especialización.

Empresas distinguidas como Nuevas Incorporaciones y Liderazgo Emergente

Borgwarner Emissions Systems Spain (Vigo). 4 indicadores: Forma parte de uno de los grandes pilares industriales: la automoción. Está vinculada al desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, el rendimiento y la evolución de la movilidad. Ingeniería avanzada y capacidad industrial para un sector en plena transformación tecnológica y productiva.

(Vigo). 4 indicadores: Forma parte de uno de los grandes pilares industriales: la automoción. Está vinculada al desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, el rendimiento y la evolución de la movilidad. Ingeniería avanzada y capacidad industrial para un sector en plena transformación tecnológica y productiva. CZ Vaccines (O Porriño). 5 indicadores: Empresa con una sólida trayectoria que ha reforzado de forma notable su posición en biotecnología y salud animal. Representa una Galicia científica, industrial y con proyección internacional. Innovación, capacidad y conocimiento aplicado al desarrollo y fabricación de vacunas y productos biológicos para los mercados del mundo.

(O Porriño). 5 indicadores: Empresa con una sólida trayectoria que ha reforzado de forma notable su posición en biotecnología y salud animal. Representa una Galicia científica, industrial y con proyección internacional. Innovación, capacidad y conocimiento aplicado al desarrollo y fabricación de vacunas y productos biológicos para los mercados del mundo. Grupo Bermúdez & Solution (Carral, A Coruña). 4 indicadores: Mobiliario, soluciones técnicas y capacidad industrial al servicio de organizaciones que necesitan evolucionar, optimizar procesos y adaptarse a nuevas formas de trabajo. Demuestra que la innovación también transforma los espacios donde las empresas desarrollan su actividad diaria.

(Carral, A Coruña). 4 indicadores: Mobiliario, soluciones técnicas y capacidad industrial al servicio de organizaciones que necesitan evolucionar, optimizar procesos y adaptarse a nuevas formas de trabajo. Demuestra que la innovación también transforma los espacios donde las empresas desarrollan su actividad diaria. Ictel Ingenieros (Vigo). 4 indicadores: Representa una ingeniería orientada a resolver, automatizar y conectar entornos tecnológicos cada vez más interconectados. Una empresa que aplica conocimiento técnico y capacidad de integración al desarrollo de soluciones para infraestructuras, comunicaciones y sistemas industriales.

(Vigo). 4 indicadores: Representa una ingeniería orientada a resolver, automatizar y conectar entornos tecnológicos cada vez más interconectados. Una empresa que aplica conocimiento técnico y capacidad de integración al desarrollo de soluciones para infraestructuras, comunicaciones y sistemas industriales. Inasus (Lalín) . 5 indicadores: Lleva la ingeniería gallega a proyectos arquitectónicos del mundo a través de fachadas estructurales, materiales avanzados y soluciones técnicas de alta especialización. Una empresa innovadora y con visión internacional, capaz de convertir la precisión técnica y la especialización industrial en proyectos presentes en desarrollos arquitectónicos de referencia internacional.

. 5 indicadores: Lleva la ingeniería gallega a proyectos arquitectónicos del mundo a través de fachadas estructurales, materiales avanzados y soluciones técnicas de alta especialización. Una empresa innovadora y con visión internacional, capaz de convertir la precisión técnica y la especialización industrial en proyectos presentes en desarrollos arquitectónicos de referencia internacional. Náutico de San Vicente (O Grove). 4 indicadores: Un espacio capaz de convertir entorno, gastronomía, música y encuentro en una propuesta con identidad propia y capacidad de atracción. Demuestra que también existe excelencia en proyectos vinculados a la experiencia, la cultura y el territorio. Un ejemplo de cómo el valor económico también puede construirse desde la autenticidad, la conexión con el entorno y la creación de comunidad.

(O Grove). 4 indicadores: Un espacio capaz de convertir entorno, gastronomía, música y encuentro en una propuesta con identidad propia y capacidad de atracción. Demuestra que también existe excelencia en proyectos vinculados a la experiencia, la cultura y el territorio. Un ejemplo de cómo el valor económico también puede construirse desde la autenticidad, la conexión con el entorno y la creación de comunidad. Quobis Networks (O Porriño). 4 indicadores: Trabaja en uno de los ámbitos más estratégicos del entorno digital actual: las comunicaciones en tiempo real. Desde Galicia, desarrolla tecnología para que empresas y operadores puedan comunicarse de forma más segura, ágil y eficiente. Conocimiento tecnológico aplicado a infraestructuras digitales esenciales para la conectividad global.

(O Porriño). 4 indicadores: Trabaja en uno de los ámbitos más estratégicos del entorno digital actual: las comunicaciones en tiempo real. Desde Galicia, desarrolla tecnología para que empresas y operadores puedan comunicarse de forma más segura, ágil y eficiente. Conocimiento tecnológico aplicado a infraestructuras digitales esenciales para la conectividad global. Velneo (O Porriño). 4 indicadores: Desarrolla tecnología que permite a otras empresas crear sus propias soluciones de software de forma más ágil y flexible. Su plataforma low-code facilita el desarrollo de aplicaciones de gestión adaptadas a las necesidades reales de cada organización. Demuestra que innovar también consiste en hacer más accesible el desarrollo tecnológico.

Gala

La gala contará con la asistencia de unas 450 personas inscritas, será conducida por la periodista Paula Montes, incluirá la participación del economista Gonzalo Bernardos y finalizará con la actuación de la chelista y compositora viguesa Margarida Mariño.

Otra de las novedades será la entrega de una nueva escultura a las empresas premiadas. La pieza, titulada "Evolución", ha sido creada por la ingeniera, diseñadora y artesana viguesa Paula Ojea y simboliza la combinación de creatividad, rigor técnico, innovación e identidad que define el espíritu de los Premios Ardán.