La viguesa Profand adquiere el Grupo Unión Martín para reforzar su negocio de pescado en Canarias

Profand ha alcanzado un acuerdo con Alantra Private Equity y el resto de accionistas del Grupo Unión Martín para la adquisición de la compañía, una operación que queda pendiente del cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas.

Con sede en Las Palmas de Gran Canaria, Grupo Unión Martín está especializado en la captura, procesado y comercialización de productos del mar.

El perímetro de la operación incluye tanto la actividad del grupo en Las Palmas como la de Silomar en Valencia, adquirida por Unión Martín en 2022. Esta sociedad cuenta con una planta de procesado y cámaras frigoríficas que suman una superficie total de 19.000 metros cuadrados, reforzando así la capacidad industrial vinculada al negocio del pescado.

Con esta adquisición, Profand refuerza su presencia en la Península y en el archipiélago canario, avanzando en su objetivo de desarrollar un proyecto industrial sólido y con vocación de largo plazo en Canarias.

Enrique García Chillón, presidente y consejero delegado de Profand, ha destacado que la operación responde a la voluntad de la compañía de "seguir creciendo de forma ordenada", reforzar su capacidad industrial y consolidar su presencia en mercados estratégicos como Canarias.