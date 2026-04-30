Adolfo Domínguez eleva un 81% su beneficio y encadena cuatro años en positivo

Escaparate de la tienda Adolfo Domínguez en el Paseo de Gracia en Barcelona. David Zorrakino-EP

La firma textil gallega Adolfo Domínguez cerró su último ejercicio fiscal, comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con un beneficio neto de 1,64 millones de euros, un 81% más que en el año anterior.

La compañía encadena así su cuarto ejercicio consecutivo en positivo, apoyada en una estrategia centrada en la rentabilidad, el reposicionamiento de sus tiendas y el crecimiento de las ventas, que aumentaron un 1,8% hasta alcanzar los 139 millones de euros en los 54 países en los que opera.

El director financiero de la marca, Rubén Martín, defendió que "el avance hacia una mayor rentabilidad continúa" y destacó la buena respuesta de los clientes tanto en las colecciones de hombre y mujer como en complementos.

La compañía registró un margen bruto de 82 millones de euros, equivalente al 59% sobre ventas, el porcentaje más elevado de los últimos 14 años y tres puntos por encima del ejercicio anterior. El resultado operativo bruto, Ebitda, se situó en 21 millones de euros, un 24% más.

Peso internacional creciente

En el año de su 50 aniversario, Adolfo Domínguez cerró el ejercicio con 379 puntos de venta y un peso creciente del negocio internacional, que ya representa el 43% de la facturación, dos puntos más que el año anterior.

La firma abrió 13 nuevas tiendas, todas fuera de España, en mercados como Argentina, Andorra, Líbano, Georgia, México, Paraguay, Turquía y República Dominicana. Las ventas comparables crecieron un 3,5%, con avances especialmente destacados en México, un 9,4%, y en el resto de mercados internacionales, un 17,5%.

El canal online, considerado uno de los más rentables de la compañía, aumentó un 6,2% y supone ya el 15% de las ventas.

La presidenta de la compañía, Adriana Domínguez, subrayó el papel clave de la internacionalización y aseguró que el crecimiento comparable demuestra que, "a mismas tiendas, se está vendiendo más eficientemente".

Preguntada por el impacto de la guerra en Oriente Medio, señaló que una compañía internacional convive cada año con "vaivenes" y "sorpresas", aunque descartó por ahora una subida de precios vinculada a ese contexto.

La empresa centró además parte de su presentación en su apuesta por atraer a un público más joven, interesado en prendas de mayor valor y posicionamiento premium.