Cambios en la industria textil gallega: Óscar de Castro deja Pull and Bear y ficha por Bimba y Lola

Un nuevo cambio de cromos en la industria textil gallega. El hasta ahora director global de Comunicación de Marca de Pull and Bear, Óscar de Marcos, deja la compañía para convertirse en el nuevo director de Marca y Comunicación, Bimba y Lola.

Así lo ha anunciado el propio De Castro en su perfil de la red social Linkedin, donde ha asegurado que este mes ha cerrado una etapa "muy importante" de su vida profesional, dejando la firma de Inditex tras casi 10 años.

"Cuando llegué, nunca imaginé todo lo que acabaría viviendo. Ha sido un viaje intenso, exigente y profundamente enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional: una experiencia que volvería a repetir sin dudarlo", reza su texto de despedida.

De Castro contribuyó en la evolución de la marca gallega a nivel global: "Desde la transformación de su identidad y ecosistema digital hasta la activación de la marca en espacios físicos, pop-ups, eventos y alianzas", ha detallado el ex alto cargo de Pull and Bear.

Ahora, como informa Europa Press, ha anunciado su nuevo puesto en Bimba y Lola, mostrando su agradecimiento por esta "nueva aventura" en la marca textil.