Los trabajadores del Comercio del Metal reclaman en Vilaboa (Pontevedra) un convenio "digno"

Concentración en Vilaboa para exigir un convenio digno en el Comercio del Metal de la provincia de Pontevedra CIG

Los trabajadores del Comercio del Metal no cesan en su lucha por un convenio "digno". Este martes se han concentrado en Vilaboa (Pontevedra), frente a lasinstalaciones de Recambios Ochoa, en el marco de las movilizaciones programadas para reclamar mejores condiciones laborales para este sector en la provincia y para expresar su rechazo a las propuestas de la patronal

Tras las concentraciones reivindicativas celebradas en Vigo, que llevaron a suspender dos reuniones de negociación del convenio del Metal, los trabajadores han protagonizado una nueva jornada de protestas. Al grito de 'Convenio digno, convenio ya' o 'Comercio del Metal, solución', han explicado que sus representantes abandonaron las conversaciones con la parte empresarial por su intención de "eliminar la cobertura del cien por cien desde el primer día en caso de incapacidad temporal".

Igualmente, se han posicionado contra la propuesta de suspender durante dos años la aplicación del artículo que impide la absorción de los pluses superiores a las condiciones fijadas en el convenio. Los sindicatos han denunciado que la patronal pretende evitar que los trabajadores con mejores condiciones cobren los atrasos y se puedan beneficiar por la subida de sueldos que se acuerde.

Como informa Europa Press, para CC.OO., CIG y UGT estas dos cuestiones "son fundamentales" y constituyen "líneas rojas" en la negociación, por lo que han decidido 'plantar' la negociación mientras no se retiren. Asimismo, han advertido de que no descartan convocar una huelga en caso de que la parte empresarial no dé marcha atrás en sus pretensiones.

Críticas de la confederación de empresarios

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha trasladado en un comunicado su "máxima preocupación ante las concentraciones y escraches convocados ante la sede de algunas empresas", y ha puesto como ejemplo lo ocurrido con el Comercio del Metal.

Al respecto, ha recordado que las principales asociaciones sectoriales han suscrito un acuerdo que contempla "paralizar toda la negociación provincial si se utilizan como medios de presión los escraches, concentraciones u otros actos de acoso sobre personas negociadoras, empresarios y empresas concretas".

"Cualquier intento de presión o coacción en pleno proceso de negociación no contribuye a generar el clima y la confianza necesaria para avanzar, y mucho más si se dirigen a empresas y personas concretas. Estos actos suponen un atentado contra la reputación de las empresas, alejando el foco de la temática principal y distorsionando la interlocución social", ha advertido la organización empresarial.