Luz verde de la Xunta al aparcamiento de vehículos pesados de A Balsa, en Vigo

La Xunta de Galicia ha dado luz verde de forma definitiva al aparcamiento de vehículos pesados de A Balsa, que se ubicará en la VG-20 con la PO-010 y dará servicio al polígono de Balaídos. El Consorcio de Zona Franca invertirá en este proyecto, declarado de Interés Autonómico (PIA), más de 2,2 millones de euros.

Se trata de una obra solicitada por Zona Franca hace dos años, como respuesta a la ausencia de espacios adecuados para el estacionamiento y espera de camiones en el polígono industrial de Balaídos, "uno de los principales motores industriales de Galicia, con una actividad logística muy intensa".

El nuevo aparcamiento, que ocupará una superficie aproximada de 16.000 metros cuadrados, se situará en la parroquia de San Andrés de Comesaña. Conectará por el norte con la VG-20, existiendo ya la unión de A Balsa, lo que permite el acceso por los dos sentidos: entrada a la ciudad y salida en dirección O Porriño.

La Xunta, que ha aprobado definitivamente el proyecto en el Consello celebrado este lunes, considera que el nuevo aparcamiento se sitúa en una "situación privilegiada" en la red viaria que articula el área metropolitana de Vigo. Su proximidad a grandes infraestructuras de transporte y a las áreas industriales de la comarca son clave.

"De esta forma, la nueva infraestructura contribuirá a mejorar la seguridad viaria, al eliminar situaciones de riesgo en los accesos al polígono, a mejorar la calidad de vida de los vecinos, reduciendo el tráfico pesado y estacionamiento indiscriminado", ha señalado el gobierno gallego.

Además, han asegurado que los transportistas contarán con mejores condiciones al disponer de un espacio seguro y dotado de servicios, así como contribuirá a reforzar el apoyo a la cadena logística de la automoción gallega en el polígono de Balaídos y su conexión con el puerto.