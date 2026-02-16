El eurodiputado Adrián Vázquez analiza en Pontevedra el impacto de la regulación europea en las empresas

La Confederación Empresarial de Pontevedra acogió este martes un desayuno empresarial en el que el eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, abordó los retos derivados del nuevo sistema regulatorio europeo.

El encuentro reunió a representantes del tejido empresarial de la provincia y a responsables institucionales, entre ellos la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Ana Ortiz.

Durante su intervención, Vázquez analizó los principales cambios del marco legislativo europeo y su posible impacto en las empresas de Pontevedra, tanto en lo relativo al comercio exterior como a las exigencias normativas que afectan a su actividad.

El eurodiputado defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo regulatorio que no suponga una carga añadida para las empresas y que contribuya a favorecer el desarrollo económico y el emprendimiento. El acto incluyó un turno de preguntas en el que los asistentes plantearon dudas y preocupaciones sobre la situación económica y empresarial en el ámbito europeo.

Además, señaló el Corredor Atlántico como "el gran reto" de Galicia en materia de infraestructuras para "aumentar la productividad de las empresas". "En Europa vamos a dejarnos la piel para que el Corredor Atlántico sea una realidad", afirmó.

Vázquez explicó también el papel del denominado paquete ómnibus, orientado a la reducción de la carga administrativa en la Unión Europea. "Ómnibus’"es el término de moda en Bruselas y hace referencia a la amplitud de las diferentes normas que estamos aprobando para distintos sectores -digital, sostenibilidad, agricultura, defensa- con el objetivo de reducir la carga regulatoria de las empresas en cada ámbito", señaló.

Asimismo, animó a no perder de vista las redes comerciales gallegas. "Galicia es una potencia exportadora y es vital que lo siga siendo. Trump ha sacudido el tablero con su política arancelaria, pero la UE tiene mucho más que decir de lo que algunos piensan. Es el momento de abrir mercados y dar salida a la calidad de nuestros productos en todo el mundo", concluyó.