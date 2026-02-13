Asime visita Citic Censa junto a Cobre San Rafael para impulsar la colaboración industrial en el sector minero

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) visitó esta semana las instalaciones de la empresa Citic Censa en O Porriño. En esta ocasión, acudieron acompañados por representantes de Cobre San Rafael, interesados en conocer la maquinaria especializada de Citic, centrada en la fabricación de molinos para minería que exportan a todo el mundo.

Durante la visita, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, destacó la relevancia de la industria minera dentro del sector metalúrgico y sus tecnologías asociadas. “La minería debe ser una actividad estratégica para España; así lo ha establecido la propia Unión Europea en su plan RepowerEU”, subrayó. Mallón insistió en que “urge dotarnos de una industria más fuerte y conectada con los recursos naturales que tenemos, porque Galicia no puede seguir exportando valor sin retorno social”.

El representante de Asime reclamó también “agilizar de forma efectiva los procesos burocráticos”, que a menudo ralentizan la implantación de proyectos estratégicos en el territorio. Además, hizo hincapié en la necesidad de fomentar la colaboración entre empresas de distintos tamaños y apostar por una reindustrialización basada en datos, transparente y comprometida con el entorno: “Hace falta un relato común que explique a la sociedad el impacto real y positivo de la industria”, afirmó.

Por su parte, el director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, destacó que “el proyecto de la mina de Touro parte de una posición privilegiada”, al encontrarse en un entorno con infraestructuras consolidadas, capital humano cualificado y un sólido ecosistema empresarial e industrial. “Todo ello generará importantes sinergias y permitirá que el valor añadido de la producción de metales permanezca en el territorio”, añadió.

Riopa agradeció, además, las oportunidades que promueve Asime al facilitar la conexión entre empresas asociadas, y mostró su interés por conocer de primera mano otras líneas de negocio de Citic Censa vinculadas a la robótica y a las energías limpias, “ámbitos estratégicos que encajan con la visión de nuestro nuevo proyecto de minería sostenible”.