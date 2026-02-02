El comercio del Metal de Pontevedra anuncia movilizaciones para demandar un convenio digno

Los trabajadores del sector de comercio del Metal de la provincia de Pontevedra han decidido este lunes en asamblea iniciar un calendario de movilizaciones para demandar un convenio colectivo digno "ante las propuestas regresivas de la patronal".

Según ha comunicado el sindicato CIG remitido a Europa Press, se ha fijado ya una concentración para el día 17 de febrero, tras la que se celebrará una nueva asamblea para organizar una manifestación en Vigo y abordar la posible convocatoria de una huelga.

De hecho, este mismo lunes se ha celebrado una concentración ante el hotel Coia, donde se iba a celebrar una reunión de la mesa negociadora del convenio del Metal, y que la patronal suspendió precisamente por esa concentración.

En esa reunión de trabajadores, se ha informado del estado de las negociaciones para renovar el convenio del comercio del Metal, conversaciones que se alargaron durante todo el año 2025 sin que se llegara a un acuerdo. Al respecto, la CIG ha censurado la pretensión de la patronal de "eliminar las condiciones más beneficiosas" para los trabajadores y la cobertura del 100 % en caso de baja por incapacidad temporal desde el primer día.