La CEP alerta del "impacto económico negativo" de la suspensión del proyecto eólico en Galicia

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha advertido este lunes de la preocupación entre empresarios por el "impacto económico negativo" a consecuencia de la suspensión del proyecto eólico en Galicia por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Según el comunicado remitido a Europa Press, interpretan que la decisión se enmarca en el pulso que mantiene el Gobierno central con el autonómico, ajeno a los "intereses del sector empresarial basados en una mayor competitividad y medioambiental".

La suspensión de la directriz impuesta por el Tribunal Constitucional tiene, a su entender, "efectos inmediatos en la economía" dado el "escenario de incertidumbre jurídica y la paralización de inversiones ya previstas".

Asimismo, la Confederación ha denunciado la "obstaculización" de una normativa que, conforme al comunicado, "busca favorecer el futuro del sector en Galicia".

En esa misma línea, el presidente de CEP, Jorge Cebreiros, ha incidido en que la "incertidumbre es el principal enemigo de la inversión" y ha destacado el potencial de las energías renovables gallegas para "generar más empleo, dinamizar el medio rural y reducir los costes energéticos".

Con todo, la Confederación ha hecho un llamamiento a la "negociación y el diálogo institucional" para evitar conflictos jurídicos que, a su parecer, "bloquean de forma prolongada una medida extremadamente beneficiosa para todo el tejido empresarial".