El temporal obliga de nuevo a Stellantis Vigo a parar otros dos turnos de producción

Una operaria de Stellantis Vigo trabaja en el Sistema 2 de producción. Cedida

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis parará otros dos turnos de producción esta semana. La causa, la falta de piezas debido a las condiciones meteorológicas adversas vividas en la península en los últimos días.

Según ha informado la dirección a los trabajadores, la línea 1 de la fábrica, donde se monta el Peugeot 2008, no operará esta tarde ni en la mañana del sábado "por causas de fuerza mayor, derivadas de condiciones meteorológicas adversas" que están "impactando" en sus aprovisionamientos.

Todo ello después de conocerse este miércoles que Stellantis Vigo detendría tres turnos de producción de su línea 2, donde se montan las furgonetas del grupo, por las mismas causas.

A partir de ahí, paró varios turnos de su línea 1 en las últimas jornadas.