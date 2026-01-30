El Puerto de Vigo confirma la extinción por caducidad de la concesión de los Astilleros San Enrique

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo ha confirmado la extinción por caducidad de la concesión administrativa de la empresa Astilleros San Enrique para ocupar los terrenos del antiguo Vulcano.

En un comunicado, el Puerto ha explicado que este expediente se tramitó de conformidad con la legislación en materia de puertos y cuenta, "no solo con todos los informes internos, sino también con informe favorable de la Abogacía del Estado, así como con el informe preceptivo del Consejo de Estado, en el que deja claro, sin ningún tipo de duda, que procede caducar la concesión".

La concesión al astillero fue otorgada en abril de 2022 en la zona de Espiñeiro, en Teis, con destino a la construcción y reparación naval.

La resolución será comunicada al astillero, que tendrá el plazo de un mes para presentar recurso de reposición desde la recepción de la notificación.

Según el presidente del Puerto, Carlos Botana, desde la institución seguirá apostando por el diálogo "continuo y transparente" con el sector, "así como con los representantes de los trabajadores para trabajar en el mantenimiento del empleo y que Vigo continúe siendo el gran centro de construcción naval y reparación".