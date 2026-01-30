David Martínez Alonso, nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense

David Martínez Alonso ha sido elegido nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense el pasado jueves por la asamblea de la entidad. Hasta la fecha, Martínez Alonso ejercía el cargo de tesorero y presidía la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense desde 2017.

En su intervención, según ha destacado la organización en una nota de prensa remitida a Europa Press, David Martínez ha hecho referencia a los asociados, a quienes ha definido como "la verdadera columna vertebral de la CEO".

Ha subrayado que, "sin su compromiso, su confianza y su participación activa, la organización no estaría donde está hoy". Por ello, ha destacado la importancia de mantener actividades "útiles, atractivas y relevantes", así como de "asegurar que su voz se escuche con claridad allí donde debe oírse".

En esta misma línea, David Martínez ha señalado que se abre una nueva etapa marcada por "una mayor utilidad, cercanía y capacidad de respuesta", con el propósito de "estar más presentes en el día a día de asociaciones y empresas y acompañarlas en sus decisiones".

Asimismo, ha manifestado que Ourense necesita avanzar "a otra velocidad" y ha reclamado las infraestructuras que la provincia "lleva décadas esperando". También ha defendido la necesidad de conexiones ferroviarias "competitivas", una red viaria "moderna", suelo industrial "suficiente" y telecomunicaciones "adecuadas".

En cuanto a los retos que afrontan las empresas ourensanas, el nuevo presidente ha puesto el foco en la falta de mano de obra cualificada, el absentismo laboral y la necesidad de apoyar a sectores clave como el comercio y los autónomos.