La empresa auxiliar de automoción GKN Driveline Vigo planea un ERE para el 10% de su plantilla

La auxiliar de automoción GKN Driveline Vigo ha trasladado este miércoles a la representación sindical de sus trabajadores su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 75 empleados, algo más del 10% de su plantilla.

Esta medida se enmarca, según ha trasladado la firma en comunicado remitido a los medios, dentro de la "volátil transición del sector hacia el vehículo eléctrico" y en la reducción de los volúmenes de producción en Europa, "lo que ha derivado en una menor demanda de los productos fabricados en la planta de Vigo".

Además, añade, "esta evolución afecta tanto a los suministros a clientes externos como a la producción destinada a otras plantas del grupo y tiene un impacto directo en la carga de trabajo del centro".

Este anuncio supone un periodo de negociación en el que se analizarán alternativas para reducir al máximo el impacto de esta medida.

La dirección de GNK Vigo ha agradecido la "responsabilidad y profesionalidad" de la plantilla y ha reiterado su "compromiso" de mantener una comunicación "abierta" durante todo el proceso.

Por su parte, fuentes sindicales que recoge Europa Press han confirmado la noticia, y han señalado que la semana que viene, el jueves 29, se iniciará la negociación, momento en el que se aclararán los motivos que justifican esta medida y el número concreto de personas afectadas por talleres y departamentos.

Celso Carnero, de Comisiones Obreras, ha recordado que GKN es la segunda empresa con mayor número de empleados del sector de la automoción en el área de Vigo tras el fabricante Stellantis. Él ha esperado alcanzar salidas "no traumáticas" y "con las mejores condiciones para el personal", además de "garantías de futuro" para los empleados que queden.

GKN Driveline Vigo cuenta actualmente con una plantilla de 725 personas y se dedica a la producción de juntas y transmisiones para vehículos de tracción delantera, trasera, a las cuatro ruedas y vehículos industriales, utilizando en su fabricación medios y métodos de alta tecnología.