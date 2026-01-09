La Xunta da luz verde a un proyecto para la gestión de residuos en Sanxenxo (Pontevedra)

La Xunta ha dado luz verde a un proyecto para la gestión de residuos en el parque empresarial de Nantes, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Este jueves ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución del informe de impacto ambiental (IIA) que concluye que no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada como en la propia resolución autonómica.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en la que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, al tiempo que fueron consultados un total de 10 organismos interesados.

Estas evaluaciones señalan que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, del suelo y de las aguas, la gestión de residuos, así como del patrimonio natural.

Esta aprobación no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto. Ahora, la resolución se ha remitido al órgano sustantivo y se le da publicidad también a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El proyecto, promovido por Gómez Uhía Inversiones, SL, prevé la construcción de una planta para la gestión de residuos en una parcela del parque empresarial de Nantes, en el Concello de Sanxenxo, cuya superficie total es de más de 750 metros cuadrados.

En la parcela se llevarían a cabo: almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo desechos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y valorización de metales mediante clasificación y selección de los mismos y de vehículos, automóviles y pequeñas embarcaciones al final de su vida útil.